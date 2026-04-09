Запад нацелен на то, чтобы затормозить многополярность, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приводит экспертный канал «Мастерской новых медиа» в мессенджере Max.

Как отметила Захарова, западные силы желают сделать так, чтобы мир не развивался на равных с ними.

«А теперь и вовсе - не дать ему уйти вперед, чтобы только они доминировали и правили», - подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад не отказался от намерений оторвать Белоруссию от России и «поджидает удобный момент» после неудачных попыток в 2020 году.

