В России запретили движение «Мемориал»

Признанное в РФ иноагентом Международное общественное движение «Мемориал» признали экстремистским и запретили. Об этом сообщает RT.

«Антивоенный комитет России» был признан террористическим движением

Решение в отношении движения было принято Верховным судом РФ, который также запретил в РФ деятельность всех структурных подразделений организации.

Отмечается, что судебное рассмотрение проходило в закрытом режиме. Решение Верховного суда РФ подлежит немедленному исполнению.

Ранее Верховный суд по административному иску Минюста ликвидировал «Партию роста», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗапретЭкстремистыВерховный Суд РФМемориал

Горячие новости

Все новости

партнеры