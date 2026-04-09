В России запретили движение «Мемориал»
9 апреля 202614:00
Признанное в РФ иноагентом Международное общественное движение «Мемориал» признали экстремистским и запретили. Об этом сообщает RT.
Решение в отношении движения было принято Верховным судом РФ, который также запретил в РФ деятельность всех структурных подразделений организации.
Отмечается, что судебное рассмотрение проходило в закрытом режиме. Решение Верховного суда РФ подлежит немедленному исполнению.
Ранее Верховный суд по административному иску Минюста ликвидировал «Партию роста», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
