Дуров обвинил Евросоюз в стремлении к усилению слежки и цензуры
Евросоюз пытается усилить слежку в соцсетях и взять под контроль Telegram. Как пишет RT, об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, европейцы действуют через контролируемые НПО и СМИ. Также он отметил, что компания AI Forensics, являющаяся подрядчиком Еврокомиссии и финансируемая Джорджем Соросом, называет Telegram проблемой, так как на площадке люди могут обсуждать в приватных группах контент из других соцсетей.
Дуров назвал этот нарратив «безумным», указав, что его распространяют такие издания, как El País, Der Spiegel, Wired и AFP, после чего его копирует «свободная» французская пресса: отнес Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro.
«Сомневаюсь, что кто-то ещё воспринимает эти организации всерьёз — большинство из них потеряли доверие ещё во время пандемии коронавируса», - написал бизнесмен.
Он добавил, что следует «пресекать все подобные попытки манипулирования общественностью», так как использую с целью «отнять у людей остатки свободы».
Ранее Дуров заявил, что в России против него возбудили уголовное дело по статье о пособничестве терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
