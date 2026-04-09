Дуров обвинил Евросоюз в стремлении к усилению слежки и цензуры

По его словам, европейцы действуют через контролируемые НПО и СМИ. Также он отметил, что компания AI Forensics, являющаяся подрядчиком Еврокомиссии и финансируемая Джорджем Соросом, называет Telegram проблемой, так как на площадке люди могут обсуждать в приватных группах контент из других соцсетей.

Дуров назвал этот нарратив «безумным», указав, что его распространяют такие издания, как El País, Der Spiegel, Wired и AFP, после чего его копирует «свободная» французская пресса: отнес Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro.

«Сомневаюсь, что кто-то ещё воспринимает эти организации всерьёз — большинство из них потеряли доверие ещё во время пандемии коронавируса», - написал бизнесмен.

Он добавил, что следует «пресекать все подобные попытки манипулирования общественностью», так как использую с целью «отнять у людей остатки свободы».

Ранее Дуров заявил, что в России против него возбудили уголовное дело по статье о пособничестве терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

