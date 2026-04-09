9 апреля в кинотеатрах выходит документальный фильм Валерии Гай Германики «Емельяненко» о бойце ММА Александре Емельяненко. Режиссер откровенно продемонстрировала «неглянцевую» сторону жизни спортсмена с алкоголизмом, лечением в наркологической клинике, арестом и связью с «девушками по вызову».

Емельяненко уже посмотрел ленту и высоко оценил мастерство Гай Германики, отметив, что показанное в фильме не было для него сюрпризом.

«Какой образ жизни я вел в тот момент, тот и показан. Я сразу знал, что будет показано, я не скрываю и никогда не скрывал ни от кого, что жил такой жизнью, не совсем правильной. Не сижу, как Киса Воробьянинов, щеки не дую и для важности кулаком по столу не стучу. Я разные образы жизни вел. И вот один из них показала Валерия Гай Германика», — отметил собеседник НСН.

Критикующим ленту коллегам Емельяненко посоветовал вспомнить о темных пятнах в собственных биографиях. Он добавил, что показанное в ленте может стать примером того, как человек способен менять свою жизнь.

«Сейчас я могу смело всем говорить, что хорошо, а что плохо. Не ссылаясь на кого-то, на чьи-то примеры, не тыча в них пальцем, а говоря, что я сам прошел это и прекрасно знаю, что вести подобный образ жизни очень плохо. Лучше заниматься спортом и общаться с хорошими людьми. Я без понятия, кому фильм поможет, кому не поможет, но люди, просмотрев его, глянув, каким я был и какой я сейчас, поймут, что все в руках человека, чего он хочет, того и добивается», — подчеркнул Емельяненко.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН отметила, что подобное публичное покаяние требует большой смелости. Однако важно то, какая цель была у фильма и какие уроки извлекут из него зрители.

