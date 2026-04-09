Возможный альянс ВТБ и Wildberries назвали «большой проблемой»
Олег Вьюгин заявил НСН, что под сотрудничеством имеется в виду обмен базами данных клиентов, но не объединение.
Банк ВТБ и маркетплейс Wildberries не готовы объединиться, но могут обмениваться данными и проводить расчеты согласованно, заявил НСН бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Банк ВТБ и маркетплейс Wildberries обсуждают варианты интеграции, рассказали РБК четыре источника, знакомые с ходом консультаций. По словам двух из них, конфигурация возможной сделки пока не определена. Три источника утверждают, что одним из катализаторов обсуждений стал конфликт между банками и маркетплейсами из-за комиссионных доходов при обслуживании платежей на цифровых платформах. Позднее в RWB сообщили, что информация «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности. Вьюгин уверен, что речь может идти только о сотрудничестве.
«В принципе Сбер тоже шел по такому пути, банк совмещал с другими проектами, такого масштабного маркетплейса он не делал, но механизм тот же. Я считаю, что это все очень теоретически, объединение было бы очень сложным проектом для всех, а сотрудничать вполне можно. Под сотрудничеством имеется в виду обмен базами данных клиентов. ВТБ и Wildberries получат больше информации о своих клиентах, а также взаимодействие по обеспечению расчетов. Такая платформа для банка – это прежде всего логистическая платформа, что далеко от основной деятельности, поэтому объединение будет большой проблемой. Это как поженить кошку с мышью. Объединение подобных систем нереально, когда создается единый холдинг и система управления. Этот проект не будет существовать долго. А более профильные и нишевые маркетплейсы для банка вообще особого интереса не представляют», - рассказал он.
Ранее Минэкономразвития предложило дополнить меморандум цифровых платформ правилом «единой цены», а также прописать там возможность для продавцов отказываться от скидок, пишут «Ведомости». Меморандум – добровольный, но подписали его в ноябре только Wildberries, Ozon и «Авито», хотя под критерии подходят ещё «Яндекс», X5 Group, «Магнит», «Лента», «Сбер», ВТБ и Альфа-банк.
- Возможный альянс ВТБ и Wildberries назвали «большой проблемой»
