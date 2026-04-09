Банк ВТБ и маркетплейс Wildberries не готовы объединиться, но могут обмениваться данными и проводить расчеты согласованно, заявил НСН бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

Банк ВТБ и маркетплейс Wildberries обсуждают варианты интеграции, рассказали РБК четыре источника, знакомые с ходом консультаций. По словам двух из них, конфигурация возможной сделки пока не определена. Три источника утверждают, что одним из катализаторов обсуждений стал конфликт между банками и маркетплейсами из-за комиссионных доходов при обслуживании платежей на цифровых платформах. Позднее в RWB сообщили, что информация «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности. Вьюгин уверен, что речь может идти только о сотрудничестве.