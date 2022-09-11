Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона

Главы двух стран провели «подробный и откровенный» разговор, в котором обсудили вопросы безопасности на Украине, постоянные атаки на Запорожскую АЭС, в том числе на хранилище радиоактивных отходов.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что Эммануэль Макрон «бьет тревогу» и звонит Путину из-за того, что ситуация вокруг Запорожской АЭС, связанная с военными действиями и угрозой безопасности стратегически важного энергетического объекта, вызывает серьезное беспокойство в Европе.

«Во Франции главная тема, которая обсуждается в связи со спецоперацией – это ситуация вокруг Запорожской АЭС. Французские правящие круги очень боятся возможности возникновения там аварийной ситуации – случайного попадания или любого другого случая. Они говорят о втором Чернобыле, это угроза европейская – окружающей среде, здоровью. Президент Макрон, конечно, хочет как-то повлиять на эту ситуацию и бьет тревогу», - рассказала Обичкина.

