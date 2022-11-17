Состоялся телефонный разговор Путина и Алиева

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Обнородовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна

В сообщении говорится, что в ходе беседы лидеры обсудили «отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях».

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Центральноафрианской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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