Состоялся телефонный разговор Путина и Алиева
17 ноября 202219:01
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе беседы лидеры обсудили «отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях».
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Центральноафрианской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru