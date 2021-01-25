Составлен список лидеров по доверию среди губернаторов

Внутриполитическим блоком Кремля обнародованы данные по выполнению ключевых показателей эффективности (KPI) в регионах России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По их словам, участникам семинара для вице-губернаторов показали списки регионов с наибольшим и наименьшим уровнем доверия к главе государства и главам регионов.

Наибольший уровень доверия зафиксирован в Чечне, Адыгее, Курганской и Курской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.