Составлен список лидеров по доверию среди губернаторов
Внутриполитическим блоком Кремля обнародованы данные по выполнению ключевых показателей эффективности (KPI) в регионах России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
По их словам, участникам семинара для вице-губернаторов показали списки регионов с наибольшим и наименьшим уровнем доверия к главе государства и главам регионов.
Наибольший уровень доверия зафиксирован в Чечне, Адыгее, Курганской и Курской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.
Среди регионов с наименьшим уровнем доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, Кемеровская область, а также Санкт-Петербург.
Тем временем, эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «По сравнению с 2018 годом, средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 — это худший результат за весь период наблюдений (2016—2018 годы)». Авторы рейтинга считают, что такое падение связано с претензиями федеральных властей по выполнению нацпроектов и реформам в различных сферах.
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