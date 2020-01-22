Эффективных губернаторов сравнили с хорошими поварами
Эксперты в эфире НСН прокомментировали рейтинг управления в российских регионах.
Эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «По сравнению с 2018 годом, средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 — это худший результат за весь период наблюдений (2016—2018 годы)». Авторы рейтинга считают, что такое падение связано с претензиями федеральных властей по выполнению нацпроектов и реформам в различных сферах.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в эфире НСН, что ключевым фактором повышения или понижения эффективности управления является компетентность губернаторов. По его мнению, все переназначения последуют уже после конституционной реформы.
«Конечно, состояние нацпроектов имеет значение. Определенное распределение средств, когда на региональном уровне их очень мало, а на федеральном очень много, тоже играет роль. Но как мне, кажется, ключевым в эффективности является уровень компетентности. Если вы хороший повар, то из недостатков вчерашнего обеда может сделать хороший обед сегодня. Плохо, что приходится изощряться, но если вы плохой повар, вам никакие продукты не помогут. Наша конституционная реформа нуждается в стабильности. Нельзя реформировать все и сразу, чтобы перевернуть мир, нужна какая-то точка опоры. Это моя точка зрения. Думаю, не стоит заниматься реформированием, кроме каких-то предельных случаев. А таких-то особо и нет. Нельзя сказать, что в таком-то регионе все плохо, потому что там губернатор чудак и руководит как чудак. Если и нужны перестановки, пусть их делают после конституционной реформы. Потому что, скорее всего, после нее будет новая Дума, новое правительство. Довольно много крупных политических событий произойдет. И изменения губернаторов, скорее всего, будут уже в новом цикле. Если это делать сейчас, начнется политический шабаш, а кому это нужно?», - добавил он.
В исследовании АПЭК учитывались три блока: социальный, политико-управленческий и финансово-экономический. Средние показатели снизились по всем категориям. Часть регионов поднялась в рейтинге, по сравнению с 2018 годом. Авторы рейтинга отмечают, что улучшение позиций наблюдается в тех регионах, которые недавно возглавили назначенцы президента. Однако не все аналитики согласились с результатами исследования. Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН заявил, что у него есть вопросы насчет соответствия некоторыми регионами низких позиций в рейтинге.
«У меня есть некоторые вопросы к этому рейтингу. Как регионы, которые получают достаточно высокие оценки KPI со стороны администрации президента, оказываются в рейтинге на последних местах? Я хотел бы более тщательно изучить методику. Ряд регионов, в первую очередь по Сибирскому федеральному округу оказались там, на мой взгляд, не на своем месте. Я не спешу давать оценку этому рейтингу, но это как бы расходится с некоторыми данными», - отметил эксперт.
Наивысшую оценку системе регионального управления эксперты дали Тюменской, Калужской и Белгородской областям. Также аналитики отметили Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульскую область, Республику Чечня, Ленинградскую и Сахалинскую области, а также Москву и Республику Башкирия. В число худших по уровню управления регионов вошли Архангельская область, Ингушетия и Северная Осетия. Десятку аутсайдеров по качеству управления замыкают Карелия, Хакасия, Бурятия, Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Новосибирская область.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Симоньян пошутила над сообщениями о своем «сердечном приступе»
- России определили место в «рейтинге демократии»
- Россиянам советуют отказаться от посылок из Китая из-за коронавируса
- Никаких «Мстителей»! Россиян оставят без западных фильмов в начале мая
- Путин: Маткапитал можно использовать сразу после рождения первого ребенка