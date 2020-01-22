Эффективных губернаторов сравнили с хорошими поварами

Эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «По сравнению с 2018 годом, средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 — это худший результат за весь период наблюдений (2016—2018 годы)». Авторы рейтинга считают, что такое падение связано с претензиями федеральных властей по выполнению нацпроектов и реформам в различных сферах.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в эфире НСН, что ключевым фактором повышения или понижения эффективности управления является компетентность губернаторов. По его мнению, все переназначения последуют уже после конституционной реформы.

«Конечно, состояние нацпроектов имеет значение. Определенное распределение средств, когда на региональном уровне их очень мало, а на федеральном очень много, тоже играет роль. Но как мне, кажется, ключевым в эффективности является уровень компетентности. Если вы хороший повар, то из недостатков вчерашнего обеда может сделать хороший обед сегодня. Плохо, что приходится изощряться, но если вы плохой повар, вам никакие продукты не помогут. Наша конституционная реформа нуждается в стабильности. Нельзя реформировать все и сразу, чтобы перевернуть мир, нужна какая-то точка опоры. Это моя точка зрения. Думаю, не стоит заниматься реформированием, кроме каких-то предельных случаев. А таких-то особо и нет. Нельзя сказать, что в таком-то регионе все плохо, потому что там губернатор чудак и руководит как чудак. Если и нужны перестановки, пусть их делают после конституционной реформы. Потому что, скорее всего, после нее будет новая Дума, новое правительство. Довольно много крупных политических событий произойдет. И изменения губернаторов, скорее всего, будут уже в новом цикле. Если это делать сейчас, начнется политический шабаш, а кому это нужно?», - добавил он.