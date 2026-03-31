Судя по всему, Иран серьезно рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако если Турция, Египет и Саудовская Аравия захотят сделать то же самое, Тегеран откажется от этой идеи, чтобы не усугубить конфликт. Об этом НСН заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Ключевые игроки Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Египет, могут пересмотреть подходы к собственным ядерным программам в случае выхода Ирана из ДНЯО. Об этом сообщило издание «Известия». Вместе с тем официальный Тегеран подчеркивает, что Иран сохраняет приверженность международным обязательствам и не стремится к созданию ядерного оружия. По словам Стефановича, позиция Саудовской Аравии, Египта и Турции может заставить Иран отказаться от возможного выхода из ДНЯО.

«Каждая страна взвешивает плюсы и минусы от такого действия. Это все-таки не самая простая процедура, которая введет к серьезным проблемам и последствиям. Более того, как показывает пример КНДР, какие-то третьи страны могут не согласиться с тем, что страна легитимно вышла из этого договора. Если Иран выйдет из ДНЯО, а такая перспектива есть, то Саудовская Аравия, Турция, может быть, даже Египет также задумаются о том, что без ядерного оружия обеспечивать свою безопасность в дальнейшем невозможно. Вместе с тем перспектива того, что в регионе появится кратно больше ядерных держав, может удержать Иран от того решения, которое он сейчас, судя по всему, серьезно рассматривает. Ведь конфликт будет только возрастать, если еще и соседи заявят о выходе из договора», — сказал Стефанович.