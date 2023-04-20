В Кремле прокомментировали заявления о двойнике Путина в зоне спецоперации
20 апреля 202312:26
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странными заявления о том, что в зону СВО ездил не российский президент Владимир Путин, а его двойник.
Песков ответил на вопрос, как он мог бы назвать такое «странное» заявление.
«Так же как вы, назвать его весьма странным», - сказал Песков.
Ранее Владимир Путин объяснил, что принял решение лично побывать в штабах в зоне спецоперации, чтобы не отрывать военных от своего дела, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru