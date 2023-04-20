В Кремле прокомментировали заявления о двойнике Путина в зоне спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странными заявления о том, что в зону СВО ездил не российский президент Владимир Путин, а его двойник.

Песков ответил на вопрос, как он мог бы назвать такое «странное» заявление.

«Так же как вы, назвать его весьма странным», - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин объяснил, что принял решение лично побывать в штабах в зоне спецоперации, чтобы не отрывать военных от своего дела, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

