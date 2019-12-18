Налоговый маневр для Белоруссии сочли предательством интересов России
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям в беседе с НСН выразил недоумение подобным «спонсированием» Белоруссии.
Российская федерация выплатит Белоруссии компенсации за введение обратного акциза для НПЗ. Как сообщает РБК, сумма субсидий может достигать 1,5 млрд долларов. Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты пошлин, однако в 2019 году эта схема прекращает свое действие. Тем не менее, сторонам удалось договориться о выдаче белорусским нефтеперерабатывающим заводам отрицательного акциза. Таким образом, белорусские компании смогут получать вычет, как и российские, когда обе страны унифицируют налоговое законодательство.
В эфире НСН член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько заявил, что, по его мнению, это можно расценить как предательство национальных интересов России.
«Не вполне уверен, что эта выплата будет осуществлена. Я расцениваю это как предательство национальных интересов РФ. В отсутствии реальной политической и экономической интеграции мы по сути платим дань Белоруссии не понятно за что. Вместо того, чтобы эти 1,5 млрд направить на решение каких-то внутренних проблем: демографии, реиндустриализации, вопросов, связанных с заказами в области военно-промышленного комплекса. Наконец, эти деньги можно направить на датирование своих регионов, например, Дальнего Востока. У нас в Магаданской области очень высокая стоимость топлива. Почему мы своим гражданам не дадим денег, чтобы они могли купить топливо подешевле?», — возмутился Беспалько.
Белоруссия до сих пор не определилась, с кем она в политическом, экономическом плане и Россия не обязана спонсировать эту страну, считает собеседник НСН.
«Зачем мы спонсируем этот режим в Белоруссии? Только для того, чтобы он делал вид, что он нам дружественен? Вот сейчас Белоруссия заявила о готовности проводить совместные учения с НАТО. Как это расценивать? НАТО — недружественная нам организация, которая наращивает свое присутствие по периметру наших границ. А мы платим дань Белоруссии! Не смешно ли это? Получается, что мы ее сырьевая, финансовая колония», — резюмировал эксперт.
Спор России и Белоруссии относительно налогового маневра продолжался практически на протяжении всего 2019-го года. Параллельно Минск пытался найти альтернативы российской нефти. В числе возможных вариантов поставки энергоносителей из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки.
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