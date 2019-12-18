Налоговый маневр для Белоруссии сочли предательством интересов России

«Не вполне уверен, что эта выплата будет осуществлена. Я расцениваю это как предательство национальных интересов РФ. В отсутствии реальной политической и экономической интеграции мы по сути платим дань Белоруссии не понятно за что. Вместо того, чтобы эти 1,5 млрд направить на решение каких-то внутренних проблем: демографии, реиндустриализации, вопросов, связанных с заказами в области военно-промышленного комплекса. Наконец, эти деньги можно направить на датирование своих регионов, например, Дальнего Востока. У нас в Магаданской области очень высокая стоимость топлива. Почему мы своим гражданам не дадим денег, чтобы они могли купить топливо подешевле?», — возмутился Беспалько.

Белоруссия до сих пор не определилась, с кем она в политическом, экономическом плане и Россия не обязана спонсировать эту страну, считает собеседник НСН.

«Зачем мы спонсируем этот режим в Белоруссии? Только для того, чтобы он делал вид, что он нам дружественен? Вот сейчас Белоруссия заявила о готовности проводить совместные учения с НАТО. Как это расценивать? НАТО — недружественная нам организация, которая наращивает свое присутствие по периметру наших границ. А мы платим дань Белоруссии! Не смешно ли это? Получается, что мы ее сырьевая, финансовая колония», — резюмировал эксперт.

Спор России и Белоруссии относительно налогового маневра продолжался практически на протяжении всего 2019-го года. Параллельно Минск пытался найти альтернативы российской нефти. В числе возможных вариантов поставки энергоносителей из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки.

