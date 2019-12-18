Белоруссия дожала Россию с налоговым маневром

Как сообщает «Газета.ру», согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты пошлин, однако в 2019 году эта схема прекращает свое действие. Тем не менее, сторонам удалось договориться о выдаче белорусским нефтеперерабатывающим заводам отрицательного акциза. Таким образом, белорусские компании смогут получать вычет, как и российские, когда обе страны унифицируют налоговое законодательство.

Пикировка России и Белоруссии относительно налогового маневра продолжалась почти весь 2019 год. При этом Белоруссия пыталась отыскать альтернативы российской нефти. В числе возможных варинатов поставки энергоносителей из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки. Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН назвал подобные действия со стороны Белоруссии буквальным шантажом России.

