Белоруссия дожала Россию с налоговым маневром
Российская федерация выплатит Белоруссии компенсации за введение обратного акциза для НПЗ, пишет в среду, 18 декабря, РБК. Сумма субсидий может достигать полутора миллиардов долларов.
Как сообщает «Газета.ру», согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты пошлин, однако в 2019 году эта схема прекращает свое действие. Тем не менее, сторонам удалось договориться о выдаче белорусским нефтеперерабатывающим заводам отрицательного акциза. Таким образом, белорусские компании смогут получать вычет, как и российские, когда обе страны унифицируют налоговое законодательство.
Пикировка России и Белоруссии относительно налогового маневра продолжалась почти весь 2019 год. При этом Белоруссия пыталась отыскать альтернативы российской нефти. В числе возможных варинатов поставки энергоносителей из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки. Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН назвал подобные действия со стороны Белоруссии буквальным шантажом России.
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