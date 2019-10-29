Нефтяной шантаж Белоруссии назвали бесплодным
Член совета по международным отношениям при президенте России в эфире НСН заявил, что для Белоруссии альтернатив российской нефти нет.
Белоруссия пытается найти замену российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина. В числе возможных варинатов поставки энергоносителей из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН назвал подобные действия со стороны Белоруссии буквальным шантажом России.
«Я думаю, что в данной ситуации это шантаж России. И не более. И шантаж этот совершенно не новый. Белоруссия уже пыталась импортировать нефть из Венесуэлы, из других стран. Но все это оказывалось дороже. Вообще, белорусские специалисты подсчитали, что самым оптимальным вариантом будет трубопровод из Российской Федерации. В принципе, Казахстан мог бы частично заместить российскую нефть, но это все равно требует транзита нефти через Российскую Федерацию. Во-вторых, Казахстан выступает с другими ценовыми предложениями. Объемы, о которых шла речь, порядка 3,5 миллиона тонн вместо 22 миллионов тонн, поставляемых из Российской Федерации. И в-четвертых, Казахстан категорически против реэкспорта нефти и нефтепродуктов, так как он считает свою нефть своим национальным достоянием. Поэтому, как бы не крутились, как бы эмоционально не говорили белорусские чиновники, для них все равно остается критичной зависимость от российской нефти», - заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что в ближайшем будущем Белоруссия неизбежно столкнется с проблемами, связанными с российской нефтью. Однако никакой реальной альтернативы у нее нет.
«В 2025 году все цены на энергоносители должны дойти до уровня мировых, а во-вторых они будут тогда равными для всех участников ЕАЭС. В данной ситуации в результате налогового маневра Белоруссия теряет часть дохода, потому что фактически спекулировала российской нефтью. Но как верно заметил господин Осипов, в данной ситуации требовать компенсации за изменение налогового законодательства в другой стране, как минимум, странно. Это требовать компенсацию за то, что тебе не принадлежит: ни российская нефть Белоруссии не принадлежит, ни налоговое законодательстве РФ Белоруссия изменить не может. Поэтому, раз она независимая и суверенная, пускай ищет пути либо для того, чтобы договориться о приемлемых условиях с Россией, либо для того, чтобы получать нефть из других источников. Но все другие пути оказываются для Белоруссии менее выгодными, чем российская нефть», - добавил он.
Власти Белоруссии пытаются найти альтернативных поставщиков нефти уже не первый год. Ранее глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович заявлял о том, что потери государства от налогового маневра России в нефтяной сфере составит порядка 800 миллионов долларов, передает РИА Новости.
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