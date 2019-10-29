Нефтяной шантаж Белоруссии назвали бесплодным

При этом он подчеркнул, что в ближайшем будущем Белоруссия неизбежно столкнется с проблемами, связанными с российской нефтью. Однако никакой реальной альтернативы у нее нет.

«В 2025 году все цены на энергоносители должны дойти до уровня мировых, а во-вторых они будут тогда равными для всех участников ЕАЭС. В данной ситуации в результате налогового маневра Белоруссия теряет часть дохода, потому что фактически спекулировала российской нефтью. Но как верно заметил господин Осипов, в данной ситуации требовать компенсации за изменение налогового законодательства в другой стране, как минимум, странно. Это требовать компенсацию за то, что тебе не принадлежит: ни российская нефть Белоруссии не принадлежит, ни налоговое законодательстве РФ Белоруссия изменить не может. Поэтому, раз она независимая и суверенная, пускай ищет пути либо для того, чтобы договориться о приемлемых условиях с Россией, либо для того, чтобы получать нефть из других источников. Но все другие пути оказываются для Белоруссии менее выгодными, чем российская нефть», - добавил он.

Власти Белоруссии пытаются найти альтернативных поставщиков нефти уже не первый год. Ранее глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович заявлял о том, что потери государства от налогового маневра России в нефтяной сфере составит порядка 800 миллионов долларов, передает РИА Новости.

