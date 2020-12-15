Соловьев заявил, что США готовят Украину «на заклание»

Журналист также вспомнил, что Варшаве США направляли деньги на развитие экономики и не в долг.

Соловьев полагает, что это демонстрирует, кого США пытаются превратить в «витрину своих преобразований», а кого «готовят на заклание».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН рассказал о международных последствиях победы Джо Байдена на американских выборах.

