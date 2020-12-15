Соловьев заявил, что США готовят Украину «на заклание»
Выделяя Киеву военную помощь, Запад готовит Украину стать жертвой для начала большой войны. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев.
Он напомнил, что США направили Украине 250 млн долларов, из которых 75 млн пойдут на летательное вооружение.
«Удивительно – страна, получается, нищая, но вооруженная, это с голой задницей, но с оружием наперевес», — цитирует РИА ФАН Соловьева.
Журналист также вспомнил, что Варшаве США направляли деньги на развитие экономики и не в долг.
Соловьев полагает, что это демонстрирует, кого США пытаются превратить в «витрину своих преобразований», а кого «готовят на заклание».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН рассказал о международных последствиях победы Джо Байдена на американских выборах.
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