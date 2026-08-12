Политолог прокомментировал отказ Украины от обмена пленными
Власти Украины намеренно скрывают реальные потери и данные о пленных, чтобы сохранить шаткие рейтинги Владимира Зеленского, и делают ставку на эскалацию конфликта вместо гуманитарных жестов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.
По словам эксперта, киевский режим систематически утаивает от общества информацию о погибших военнослужащих и тех, кто находится в российском плену. Мезюхо отметил, что публикация реальной статистики разрушит иллюзию успехов на фронте и нанесет удар по имиджу Зеленского, выставляя страну в свете реальных поражений.
Политолог подчеркнул, что в настоящее время Киев взял курс на обострение кризиса, атакуя гражданские объекты и курортные зоны на территории РФ. Поэтому украинской стороне сейчас невыгодно идти на сотрудничество, в том числе, и по обмену пленными.
«Украине сегодня не с руки идти на гуманитарное сотрудничество со своим противником, которого она расчеловечивает в своей пропаганде и делает все возможное для того, чтобы в будущем войти в переговорный трек», – подчеркнул политолог.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинская сторона регулярно отвергает российские предложения по обмену пленными и своими гражданами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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