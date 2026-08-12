Политолог подчеркнул, что в настоящее время Киев взял курс на обострение кризиса, атакуя гражданские объекты и курортные зоны на территории РФ. Поэтому украинской стороне сейчас невыгодно идти на сотрудничество, в том числе, и по обмену пленными.

«Украине сегодня не с руки идти на гуманитарное сотрудничество со своим противником, которого она расчеловечивает в своей пропаганде и делает все возможное для того, чтобы в будущем войти в переговорный трек», – подчеркнул политолог.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинская сторона регулярно отвергает российские предложения по обмену пленными и своими гражданами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

