Политолог прокомментировал отказ Украины от обмена пленными

Власти Украины намеренно скрывают реальные потери и данные о пленных, чтобы сохранить шаткие рейтинги Владимира Зеленского, и делают ставку на эскалацию конфликта вместо гуманитарных жестов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, киевский режим систематически утаивает от общества информацию о погибших военнослужащих и тех, кто находится в российском плену. Мезюхо отметил, что публикация реальной статистики разрушит иллюзию успехов на фронте и нанесет удар по имиджу Зеленского, выставляя страну в свете реальных поражений.

Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной

Политолог подчеркнул, что в настоящее время Киев взял курс на обострение кризиса, атакуя гражданские объекты и курортные зоны на территории РФ. Поэтому украинской стороне сейчас невыгодно идти на сотрудничество, в том числе, и по обмену пленными.

«Украине сегодня не с руки идти на гуманитарное сотрудничество со своим противником, которого она расчеловечивает в своей пропаганде и делает все возможное для того, чтобы в будущем войти в переговорный трек», – подчеркнул политолог.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинская сторона регулярно отвергает российские предложения по обмену пленными и своими гражданами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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