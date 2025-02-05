«Мужик сказал – мужик сделал»: В угрозах Трампа Ирану усмотрели бизнес-шантаж

Давление президента США Дональда Трампа на Иран следует бизнес-логике, которая уже принесла ему успех во взаимоотношениях с другими странами, объяснил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Трамп ранее заявил, что подписал «очень жесткий для Ирана указ», предполагающий восстановление политики максимального давления на эту страну. По его утверждению, Иран слишком близко подошел к созданию ядерного оружия. При этом Трамп выразил надежду на сделку с Ираном по этому вопросу и подтвердил готовность к переговорам. Чупрыгин назвал действия Трампа бизнес-шантажом.