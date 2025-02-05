«Мужик сказал – мужик сделал»: В угрозах Трампа Ирану усмотрели бизнес-шантаж
Безумные высказывания и имидж Трампа не помешали ему заставить договариваться Колумбию и задуматься Мексику, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Давление президента США Дональда Трампа на Иран следует бизнес-логике, которая уже принесла ему успех во взаимоотношениях с другими странами, объяснил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Трамп ранее заявил, что подписал «очень жесткий для Ирана указ», предполагающий восстановление политики максимального давления на эту страну. По его утверждению, Иран слишком близко подошел к созданию ядерного оружия. При этом Трамп выразил надежду на сделку с Ираном по этому вопросу и подтвердил готовность к переговорам. Чупрыгин назвал действия Трампа бизнес-шантажом.
«Давайте вспомним, как Трамп выходил из ядерной сделки с Ираном. Он же не просто вышел оттуда, а сказал: Америка выходит, но вот вам мой телефончик, если вы хотите договориться, звоните. Это был натуральный бизнес-шантаж, но не позвонили. Трамп вернулся, и так совпало, что в Иране в это время сменился президент. При этом Пезешкиан (президент Ирана Масуд Пезешкиан – прим. НСН) начал свое президентство с предложения американцам вернуться к переговорам. А тут Трамп появился и сказал: мы готовы. В этом всем есть нормальная, серьезная бизнес-логика», - пояснил эксперт.
При этом он похвалил Трампа, который добивается своих целей, прикрываясь маской безумца.
«Трамп молодец. Он прячется за имиджем полубезумного человека, который какие-то странные вещи заявляет. Все говорят, что ненормальный пришел, но если отбросить все эти безумные формулировки - отберу Гренландию, Панамский канал и так далее, - а посмотреть, что происходит… Он заявил, что начнет торговую войну с Колумбией, и она начала договариваться. Он Мексиканский залив назвал Американским, после чего все зажались и думают: мужик-то сказал и мужик сделал. Надо серьезно подумать на эту тему. То же самое с Ближним Востоком», - заключил собеседник НСН.
Ранее Андрей Чупрыгин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал блефом слова Трампа о намерениях создать «ближневосточную ривьеру» в секторе Газа.
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