Для легитимности: Минченко призвал не отказываться от бумажных бюллетеней
Система ДЭГ в России демонстрирует устойчивость к кибератакам, однако вопрос перехода к голосованию исключительно в электронном формате остается дискуссионным, сказал НСН Евгений Минченко.
Бумажные бюллетени остаются основной формой голосования в России, что позволяет сохранять легитимность выборов, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) было доступно в 25 регионах России и итоговая явка ДЭГ составила почти 90%, сообщила пресс-служба Минцифры. В общей сложности в ДЭГ на федеральной платформе поучаствовали свыше 827 тысяч человек. При этом на выборах в Мосгордуму дистанционно проголосовали 95,5% избирателей, только 4,5% предпочли бумажный бюллетень. Минченко усомнился, что в скором времени возможен переход исключительно к электронному голосованию.
«В законе в качестве основной формы голосования прописано голосование бумажными бюллетенями, а дистанционное электронное голосование и голосование электронными платформами – это вспомогательные методы. На мой взгляд, чтобы сохранять уровень легитимности политического процесса, надо оставить все возможности. Хочешь – голосуй дистанционно, хочешь – по старинке бюллетенем. Я, например, вчера проголосовал бумажным бюллетенем», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, противники электронного голосования регулярно сообщают о рисках, которые оно в себе таит. Однако российская система ДЭГ демонстрирует устойчивость.
«Альтернатива бумажным бюллетеням - дискуссионная тема во всем мире. К примеру, США очень активно внедряли машины для голосования. Сейчас от них отказываются, возвращаются к бумажным бюллетеням. В нашей стране тоже дискуссии ведутся, по словам оппозиционеров, в случае дистанционного электронного голосования есть риск фальсификации. Второй риск – зависание системы. Например, заходишь проголосовать, а система зависает и твой голос пропадает, а во второй раз уже не зайдешь. Подобные случаи бывали. Существуют и риски кибератак. В ответ на эти аргументы критикам говорят, что ключи надежно зашифрованы, система с двойным-тройным запасом прочности. Случались кибератаки, но на данный момент прецедентов успешных взломов этой системы не существует», - подытожил он.
Региональные и муниципальные выборы, прошедшие в 83 регионах России, завершились в минувшее воскресенье. В 21 субъекте страны состоялись губернаторские выборы, почти везде по итогу обработки 100% бюллетеней голосование завершилось победой действующих глав субъектов РФ. В Москве, согласно предварительным данным, наибольшее число мандатов получили кандидаты партии «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».
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