Для легитимности: Минченко призвал не отказываться от бумажных бюллетеней

Как добавил собеседник НСН, противники электронного голосования регулярно сообщают о рисках, которые оно в себе таит. Однако российская система ДЭГ демонстрирует устойчивость.

«Альтернатива бумажным бюллетеням - дискуссионная тема во всем мире. К примеру, США очень активно внедряли машины для голосования. Сейчас от них отказываются, возвращаются к бумажным бюллетеням. В нашей стране тоже дискуссии ведутся, по словам оппозиционеров, в случае дистанционного электронного голосования есть риск фальсификации. Второй риск – зависание системы. Например, заходишь проголосовать, а система зависает и твой голос пропадает, а во второй раз уже не зайдешь. Подобные случаи бывали. Существуют и риски кибератак. В ответ на эти аргументы критикам говорят, что ключи надежно зашифрованы, система с двойным-тройным запасом прочности. Случались кибератаки, но на данный момент прецедентов успешных взломов этой системы не существует», - подытожил он.

Региональные и муниципальные выборы, прошедшие в 83 регионах России, завершились в минувшее воскресенье. В 21 субъекте страны состоялись губернаторские выборы, почти везде по итогу обработки 100% бюллетеней голосование завершилось победой действующих глав субъектов РФ. В Москве, согласно предварительным данным, наибольшее число мандатов получили кандидаты партии «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».

