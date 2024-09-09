Песков: Путин после выборов встретится с избранными губернаторами
9 сентября 202406:02
Российский президент Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, традиционная встреча будет и в этот раз. О дате ее проведения будет сообщено позже.
Действующие главы регионов побеждают во всех регионах, где прошли выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru