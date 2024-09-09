Песков: Путин после выборов встретится с избранными губернаторами

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Памфилова заявила, что явка на выборы через ДЭГ в 25 регионах составила 90%

По его словам, традиционная встреча будет и в этот раз. О дате ее проведения будет сообщено позже.

Действующие главы регионов побеждают во всех регионах, где прошли выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыПрезидент РФВладимир Путин

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