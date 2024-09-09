Без сюрпризов: Губернаторы регионов сохранили свои посты, «ЕР» лилидует в Москве
Единый день голосования в России прошел без жалоб, при этом большая часть избирателей по России или 90% выбрали электронное голосование.
В минувшие выходные в 83 субъектах России, включая Москву состоялись региональные и муниципальные выборы. В 49 регионах оно продлилось три дня, в 13 субъектах голосовали два дня, еще в 21 регионе выборы проходили лишь один день, 8 сентября.
Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) было мало. Вместе с тем она признала, что число инцидентов с некоторыми представителями партий увеличилось «как никогда». В частности, поступило более чем 60 подобных сообщений в разных субъектах России, наибольшее количество отмечено в Севастополе, Самарской и Псковской областях.
ДЭГ И ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ
Памфилова также сообщила, что итоговая явка на выборы на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, в дистанционном голосовании приняли участие более 827 тысяч человек. По ее словам, хорошая онлайн-явка является тенденцией. Электронное голосование было доступно в 25 регионах страны, при этом число желающих отдать свой голос онлайн приблизилось к тем, кто выбрал привычный традиционный способ голосования. В топ регионов, где ДЭГ пользовалось особенной востребованностью, вошли республики Марий Эл (94,66%) и Алтай (93,18%), Костромская, (94,58%), Вологодская (93,78%), Липецкая (93,62%) области.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования. В столице голосование продлилось три дня – началось 6 сентября в 8:00 и завершилось 8 сентября в 20:00.
Общая явка на выборах в Мосгордуму составила около 41%, всего проголосовано 3,15 миллиона горожан. При этом свыше 95% москвичей голосовали дистанционно и только 4,5% предпочли отдать голос привычным образом на избирательных участках, около 320 тысяч жителей использовали для этого терминал электронного голосования, свыше 142 тысяч человек выбрали бумажный бюллетень, рассказал зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По словам Собянина, на московскую систему ДЭГ было совершено более 300 кибератак, однако все они были успешно отражены, и голосование прошло без сбоев.
Согласно предварительным данным, в 38 округах победу одержали кандидаты партии «Единая Россия», в трех победили представители КПРФ, а «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» получили по одному мандату, еще в двух округах наибольшее число голосов набрали самовыдвиженцы.
ГУБЕРНАТОРЫ НА МЕСТЕ
В 21 регионе страны также прошли губернаторские выборы, при этом обошлось без сюрпризов, почти везде по итогу обработки 100% бюллетеней голосование завершилось победой действующих глав субъектов РФ. Так, на выборах губернатора Сахалинской области по итогам обработки 100% протоколов лидировал действующий глава Валерий Лимаренко с 80,79% голосов. В Хабаровском крае победу одержал врио губернатора Дмитрий Демешин, набравший 81,03% голосов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер набрал 78,14% голосов, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак - 74,09% голосов, врио губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - 62,30% голосов, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных - 76,55% голосов, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 65,28% голосов.
Также губернатор Забайкальского края Александр Осипов получил 82,27% голосов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 73,99% голосов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 81,16%, лидер Челябинской области Алексей Текслер 81,28% голосов, в Ставрополье с 79,61% победу на выборах одержал действующий глава Владимир Владимиров, врио главы Кемеровской области Илья Середюк набрал 78,38% голосов, действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков - 85,17% голосов, следует из данных ЦИК РФ.
Действующие главы Башкирии Радий Хабиров получил 80,21%, а лидер Калмыкии Бату Хасиков 79,95% голосов. За действующего главу Астраханской области Игоря Бабушкина свой голос отдали 78,17% респондентов.
При этом в отдельных регионах к утру 9 сентября еще продолжался подсчет голосов, но тенденции к лидерству действующих глав субъектов были заметны и там. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогу обработки 50,32% протоколов набрал 80,09% голосов, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев после обработки 50,33% протоколов получил 79,12% голосов, среди 50% избирателей Санкт-Петербурга свой голос за действующего губернатора Александра Беглова отдали 60,28% респондентов.
Согласно предварительным данным на довыборах в Госдуму лидировала бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, которая шла от Ростовской области, экс-министр энергетики Николай Шульгинов, избиравшийся от Хакасии, и бывший министр спорта Олег Матыцин в Брянской области.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен провести встречу с избранными губернаторами регионов, напоминает «Радиоточка НСН».
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