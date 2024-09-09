Без сюрпризов: Губернаторы регионов сохранили свои посты, «ЕР» лилидует в Москве

ДЭГ И ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

Памфилова также сообщила, что итоговая явка на выборы на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, в дистанционном голосовании приняли участие более 827 тысяч человек. По ее словам, хорошая онлайн-явка является тенденцией. Электронное голосование было доступно в 25 регионах страны, при этом число желающих отдать свой голос онлайн приблизилось к тем, кто выбрал привычный традиционный способ голосования. В топ регионов, где ДЭГ пользовалось особенной востребованностью, вошли республики Марий Эл (94,66%) и Алтай (93,18%), Костромская, (94,58%), Вологодская (93,78%), Липецкая (93,62%) области.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования. В столице голосование продлилось три дня – началось 6 сентября в 8:00 и завершилось 8 сентября в 20:00.

Общая явка на выборах в Мосгордуму составила около 41%, всего проголосовано 3,15 миллиона горожан. При этом свыше 95% москвичей голосовали дистанционно и только 4,5% предпочли отдать голос привычным образом на избирательных участках, около 320 тысяч жителей использовали для этого терминал электронного голосования, свыше 142 тысяч человек выбрали бумажный бюллетень, рассказал зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По словам Собянина, на московскую систему ДЭГ было совершено более 300 кибератак, однако все они были успешно отражены, и голосование прошло без сбоев.

Согласно предварительным данным, в 38 округах победу одержали кандидаты партии «Единая Россия», в трех победили представители КПРФ, а «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» получили по одному мандату, еще в двух округах наибольшее число голосов набрали самовыдвиженцы.