«Интересный момент» агрессора Эрдогана
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ объяснил в эфире НСН, почему турецкий лидер рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после встречи с Путиным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после его визита в Россию в сирийском Идлибе может быть установлен режим прекращения огня. Также он заявил, что попросил помощи у президента США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон предоставил боеприписы.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин не увидел противоречия в этих заявлениях.
«В неискренности его заподозрить трудно, он оказался в очень сложной ситуации. Встреча с Путиным или усугубит ее, или позволит выйти из нее, сохранив лицо. Он надеется, что на встрече удастся прийти к соглашению о прекращении боевых действий», - сказал востоковед.
Он считает логичным обращение Анкары к Вашингтону. «Надеюсь, российское руководство не забыло, что Турция является членом НАТО. Это многолетний союзник США на Ближнем Востоке. На территории Турции находится американская военная база Инджирлик, там тактическое ядерное оружие. Это не шутки. Это нормально, что они обратились к США за боеприпасами. У кого еще просить? У России? Россия не даст. Турция стала объектом конкуренции со стороны России и НАТО. Эрдоган немного косолапо попытался этим воспользоваться. Получилось, что получилось», - пояснил собеседник НСН.
Чупрыгин уверен, что заявление российского Минобороны о срыве Турцией сочинских соглашений по Сирии – это подготовка к завтрашней встрече Эрдогана и Путина.
«Заявление Минобороны – это подготовка российской позиции по переговорам. С нашей точки зрения, Турция не выполнила основной пункт сочинского соглашения. Разделение умеренной оппозиции и джихадистов. Но изначально было понятно, что это сделать практически невозможно. Они мало отличаются и постоянно перетекают туда-сюда. А турки считают, что это мы нарушили сочинские соглашения, потому что должны были удержать сирийцев в границах зоны деэскалации. Только сирийцы – это отдельная сторона. Можно по-разному относиться к Асаду, но это их страна. Что там делают турки? Вообще-то, это называется «турецкая вооруженная агрессия против сирийского государства». Так это выглядит с точки зрения международного права. Эрдоган остался один, потому что его союзники понимают, что он нарушает международное право, что он – агрессор в этой ситуации. И когда-то придется за это отвечать. И никто не хочет пойти по этой статье. Потому он остался в одиночестве. Потому Эрдоган нервничает и часто делает противоречивые заявления. Потому завтра опять наступает интересный момент», - заключил эксперт.
Напомним, на 5 марта намечена встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
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