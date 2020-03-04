«Интересный момент» агрессора Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после его визита в Россию в сирийском Идлибе может быть установлен режим прекращения огня. Также он заявил, что попросил помощи у президента США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон предоставил боеприписы.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин не увидел противоречия в этих заявлениях.

«В неискренности его заподозрить трудно, он оказался в очень сложной ситуации. Встреча с Путиным или усугубит ее, или позволит выйти из нее, сохранив лицо. Он надеется, что на встрече удастся прийти к соглашению о прекращении боевых действий», - сказал востоковед.

Он считает логичным обращение Анкары к Вашингтону. «Надеюсь, российское руководство не забыло, что Турция является членом НАТО. Это многолетний союзник США на Ближнем Востоке. На территории Турции находится американская военная база Инджирлик, там тактическое ядерное оружие. Это не шутки. Это нормально, что они обратились к США за боеприпасами. У кого еще просить? У России? Россия не даст. Турция стала объектом конкуренции со стороны России и НАТО. Эрдоган немного косолапо попытался этим воспользоваться. Получилось, что получилось», - пояснил собеседник НСН.

Чупрыгин уверен, что заявление российского Минобороны о срыве Турцией сочинских соглашений по Сирии – это подготовка к завтрашней встрече Эрдогана и Путина.