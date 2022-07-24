В Израиле предупредили о влиянии закрытии агентства «Сохнут» в Москве на двусторонние отношения
Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул опасность вероятного закрытия в России Еврейского агентства «Сохнут» в связи с двусторонними отношениями стран. Об этом сообщает премьерская канцелярия, передает ТАСС.
Израильский премьер в ходе межведомственного совещания подчеркнул важность отношений России и Израиля. Лапид напомнил, что жизнь большой еврейской общины в РФ затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве, пишет Газета.ru.
«Закрытие офисов Еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения [Израиля и РФ]», — акцентировал тему премьер-министр Израиля.
Ранее в ходе пятого Всемирного форума памяти Холокоста в Иерусалиме президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор рассказал, что при нынешнем уровне эмиграции к 2050 году в Европе не останется еврейских общин.
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