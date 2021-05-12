Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие

Стало известно, что межправительственное соглашение России и Украины о сотрудничестве в сфере туризма прекратило свое действие. Информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

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Соглашение было подписано в Киеве в 1999 году, когда страны договорились об укреплении сотрудничества в области туризма на основе равноправия.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что Около 100 тысяч российских военнослужащих находятся у украинских границ и в Крыму.


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ТЕГИ:СоглашениеТуризмРоссийско-украинские Отношения
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