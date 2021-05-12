Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие

Соглашение было подписано в Киеве в 1999 году, когда страны договорились об укреплении сотрудничества в области туризма на основе равноправия.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что Около 100 тысяч российских военнослужащих находятся у украинских границ и в Крыму.



