Киев назвал Белоруссию потенциальным союзником России в случае вторжения на Украину
В Киеве считают Белоруссию потенциальным союзником России в случае прямого вторжения РФ на Украину. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Он также подчеркнул, что Белоруссия и Россия проводят совместные военные учения, что говорит о намерениях двух стран сотрудничать в данном вопросе.
В ходе своего выступления в рамках форума «Украина 30. Безопасность страны» он отметил, что по данным СБУ, в России работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются именно украинским вопросом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- ВМС Украины провели учения в Черном море с американским кораблем береговой охраны
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
- Жертвой казанского «стрелка» стала учительница английского
- Киев назвал Белоруссию потенциальным союзником России в случае вторжения на Украину
- Миронов обвинил российские власти во лжи из-за инфляции
- Российским школам и детсадам рекомендовано усилить меры безопасности
- Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа
- В Совфеде предложили повысить возраст владения оружием до 21 года
- Генпрокуратура Украины заподозрила двух депутатов Верховной рады в госзимене
- Ученик распылил перцовый баллончик в школе Астраханской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru