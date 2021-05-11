Киев назвал Белоруссию потенциальным союзником России в случае вторжения на Украину

В Киеве считают Белоруссию потенциальным союзником России в случае прямого вторжения РФ на Украину. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Он также подчеркнул, что Белоруссия и Россия проводят совместные военные учения, что говорит о намерениях двух стран сотрудничать в данном вопросе.

Украинского политика Виктора Медведчука обвинили в госизмене

В ходе своего выступления в рамках форума «Украина 30. Безопасность страны» он отметил, что по данным СБУ, в России работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются именно украинским вопросом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияБелоруссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры