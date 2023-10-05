«Событие мирового масштаба»: Песков рассказал о речи Путина на «Валдае»

Речь президента Владимира Путина в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» будет содержательной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать

Глава государства выступит 5 октября на пленарной сессии мероприятия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тема заседания — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

Как отметил Песков, выступление Путина на «Валдае» — всегда событие мирового масштаба, за которым следят с большим вниманием.

«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — все это ... позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — подчеркнул пресс-секретарь.

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ФОТО: РИА Новости
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