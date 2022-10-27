Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня, сообщает РИА Новости.

Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба

По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».

«Сегодня главное событие дня, которое, наверняка, потом предстоит анализировать, его содержание - изучать, читать и перечитывать», - указал представитель Кремля.

Ранее на вопросы журналистов на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалдайВладимир ПутинДмитрий Песков
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