Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства после своего переизбрания. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.
Отмечается, что состав почти не изменился. Ракова, Ликсутов, Ефимов, Бирюков, Горбенко, Бочкарев и Сергунина сохранили посты заместителей мэра. При этом руководители департаментов культуры и природопользования Кибовский и Кульбачевский были сняты с должностей.
Министрами правительства утвердили Максима Гамана, Марию Багрееву, Евгения Данчикова, Елену Зяббарову, Александра Молоткова, Эдуарда Лысенко, Алексея Немерюка, Владислава Овчинского, Алексея Фурсина, Евгения Стружака, Алексея Хрипуна и Сергея Черемина.
Ранее, 18 сентября, Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на новый срок. На его инаугурации выступил президент РФ Владимир Путин, который назвал среди его значимых достижений «прорывную модернизацию транспортной системы», а также отметил, что Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, внедрению инноваций, напоминает «Радиоточка НСН».
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