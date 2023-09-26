Собянин: Инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%
Инвестиции в экономику Москвы за период с января по июнь текущего года превысили 2,2 трлн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в сопоставимых ценах эти показатели превышают данные, зафиксированные за аналогичный период в 2022 году.
«В числе лидеров ... промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра Москвы, для потенциальных инвесторов в городе действуют большой рынок сбыта с высокой покупательной способностью, удобные инструменты, в том числе Инвестиционный портал и Портал поставщиков, различные меры системной и антикризисной поддержки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru