Собянин: Инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Инвестиции в экономику Москвы за период с января по июнь текущего года превысили 2,2 трлн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в сопоставимых ценах эти показатели превышают данные, зафиксированные за аналогичный период в 2022 году.

«В числе лидеров ... промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, для потенциальных инвесторов в городе действуют большой рынок сбыта с высокой покупательной способностью, удобные инструменты, в том числе Инвестиционный портал и Портал поставщиков, различные меры системной и антикризисной поддержки.

