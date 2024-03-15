Собянин проголосовал онлайн на выборах президента РФ

По его словам, число москвичей, голосующих онлайн, становится больше с каждым годом. Градоначальник назвал это «очень удобной формой» и в результате в голосовании принимают участие даже те, кто последние 20 лет не приходил на участки.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что первые призы в рамках акции программы «Миллион призов», приуроченной к выборам президента РФ в Москве, разыграют среди избирателей, голосовавших онлайн, 16 марта.



