Собянин проголосовал онлайн на выборах президента РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ с помощью системы ДЭГ.
По его словам, число москвичей, голосующих онлайн, становится больше с каждым годом. Градоначальник назвал это «очень удобной формой» и в результате в голосовании принимают участие даже те, кто последние 20 лет не приходил на участки.
Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что первые призы в рамках акции программы «Миллион призов», приуроченной к выборам президента РФ в Москве, разыграют среди избирателей, голосовавших онлайн, 16 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru