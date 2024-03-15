Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пообещали 16 марта

Первые призы в рамках акции программы «Миллион призов», приуроченной к выборам президента РФ в Москве, разыграют среди избирателей, голосовавших онлайн, 16 марта около 9:00. Об этом рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

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По аналогичной схеме пройдут еще два розыгрыша в воскресенье и понедельник. Платонов напомнил, что впервые акция была инициирована столичными предпринимателями во время пандемии. В этом году в столице проводится уже девятая акция.

Президент МТПП добавил, что в предыдущие разы разыгрывались квартиры и автомобили, но теперь посчитали, что лучше будет «больше небольших призов, чем вот квартиры или машины».


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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:ЛотереяВыборы Президента России

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