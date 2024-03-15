Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пообещали 16 марта

По аналогичной схеме пройдут еще два розыгрыша в воскресенье и понедельник. Платонов напомнил, что впервые акция была инициирована столичными предпринимателями во время пандемии. В этом году в столице проводится уже девятая акция.

Президент МТПП добавил, что в предыдущие разы разыгрывались квартиры и автомобили, но теперь посчитали, что лучше будет «больше небольших призов, чем вот квартиры или машины».



