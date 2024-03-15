Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пообещали 16 марта
Первые призы в рамках акции программы «Миллион призов», приуроченной к выборам президента РФ в Москве, разыграют среди избирателей, голосовавших онлайн, 16 марта около 9:00. Об этом рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
По аналогичной схеме пройдут еще два розыгрыша в воскресенье и понедельник. Платонов напомнил, что впервые акция была инициирована столичными предпринимателями во время пандемии. В этом году в столице проводится уже девятая акция.
Президент МТПП добавил, что в предыдущие разы разыгрывались квартиры и автомобили, но теперь посчитали, что лучше будет «больше небольших призов, чем вот квартиры или машины».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубль подешевел по отношению к евро, доллару США и китайскому юаню
- Путин: Атаковавшие территорию РФ силы ВСУ бежали с потерями
- Иран впервые отправит куриные яйца в Россию
- Еще пять снарядов РСЗО «Vampire» перехватили в Белгородской области
- Группа «КИНО» перевыпустила альбом «Это не любовь»
- Евросоюз введет санкции против израильтян на Западном берегу
- Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пообещали 16 марта
- СМИ: Три человека погибли в результате теракта в столице Сомали
- Юлия Пересильд рассказала об успехе фильма «Вызов» в Китае
- Минобороны отчиталось об отражении всех попыток ВСУ прорваться через границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru