Песков рассказал, что проголосовал онлайн на выборах президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах главы государства. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
«Я это сделал первым делом утром, электронно», — указал Песков.
Пресс-секретарь назвал такой способ голосования очень удобным и отметил, что голосует онлайн «много лет подряд».
Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта, напоминает «Свободная пресса». На пост лидера страны претендуют действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru