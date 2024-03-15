Песков рассказал, что проголосовал онлайн на выборах президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах главы государства. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

В онлайн-голосовании на выборах в Москве приняли участие свыше 200 тысяч человек

«Я это сделал первым делом утром, электронно», — указал Песков.

Пресс-секретарь назвал такой способ голосования очень удобным и отметил, что голосует онлайн «много лет подряд».

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта, напоминает «Свободная пресса». На пост лидера страны претендуют действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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ФОТО: РИА Новости
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