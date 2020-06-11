Собянин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию. Документ опубликован на сайте мэра Москвы.
5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru была открыта запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
Москвичи смогут выбрать один из нескольких способов участия в референдуме. Проголосовать можно будет заранее (участки заработают с 25 июня). Кроме того, избирательна комиссия может прийти к гражданину на дом. Можно также выбрать участок или отдать свой голос онлайн.
Представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой заявил, что голосование по Конституции в режиме онлайн безопасно для граждан.
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