Михаил Швыдкой: Голосование по Конституции в режиме онлайн безопасно для граждан

Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию даст возможность провести его максимально безопасно для здоровья людей в условиях пандемии коронавируса. Такю точку зрения высказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

В интервью АГН «Москва» он напомнил, что Центризбирком разрешил столице и Нижнему Новгороду принять участие в электронном дистанционном голосовании. В Москве зарегистрировались уже более 134 тысяч человек, желающих проголосовать в таком формате. Швыдкой призвал всех граждан РФ принять участие в голосовании.

Он подчеркнул, что такое волеизъявление всегда актуально, потому что речь идет об основном законе и о государстве, в котором мы живем. По словам спецпредставителя президента, любой здравомыслящий человек понимает, что поправки в Конституцию требуют участия каждого. Швыдкой подчеркнул, что предлагаемые изменения не влияют на общий демократический характер нашего государства.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля. Электронный формат волеизъявления доступен с 25 июня по 1 июля. Запись для участия проводится на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Подать заявку можно до 14:00 21 июня.