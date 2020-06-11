Юрий Башмет отметил важность поправки о российской культуре в Конституцию РФ
Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет призвал россиян выразить свое отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию. Он выразил уверенность, что каждый гражданин обязан это сделать. В интервью «Аргументам и Фактам» музыкант также отметил, что с учетом нынешней ситуации, онлайн-вариант вполне удобный и безопасный способ голосования.
Башмет положительно оценил одну из поправок, которая касается отечественной культуры, предложенной пианистом Денисом Мацуевым, художественным руководителем театра «Et Cetera» Александром Калягиным и директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. По словам дирижёра, очень хорошо, если положение о поддержке культуры и её особом статусе будет принято.
Башмет выразил уверенность, что такая поправка усилит ответственность государства за развитие отечественной культуры. Он также подчеркнул, что обязательно сам пойдёт голосовать за пакет поправок к Основному закону.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию назначено на 1 июля. Электронный онлайн-формат волеизъявления будет доступен с 25 по 30 июня, по решению Центризбиркома, жителям Москвы и Нижегородской области.
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