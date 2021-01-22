Собянин назвал незаконным проведение акции 23 января

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал в эфире телеканала «Россия 1».незаконным проведение в Москве несанкционированной акции в субботу.

Ранее МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекать». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.

Как сообщалось ранее, студенты Санкт-Петербургского государственного университета, участвующие в несогласованных массовых мероприятиях 23 января, могут получить дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления. О возможности «дисциплинарного наказания» студентов предупредили в Кубанско-государственном аграрном университете, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и в МГУ. Некоторые вузы перенесли экзамены на время протестных акций без возможности пересдачи.

Как сообщала Свободная пресса, президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, где, возможно, обсуждалась и эта акция.

