Собянин назвал незаконным проведение акции 23 января
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал в эфире телеканала «Россия 1».незаконным проведение в Москве несанкционированной акции в субботу.
Ранее МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекать». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.
Как сообщалось ранее, студенты Санкт-Петербургского государственного университета, участвующие в несогласованных массовых мероприятиях 23 января, могут получить дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления. О возможности «дисциплинарного наказания» студентов предупредили в Кубанско-государственном аграрном университете, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и в МГУ. Некоторые вузы перенесли экзамены на время протестных акций без возможности пересдачи.
Как сообщала Свободная пресса, президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, где, возможно, обсуждалась и эта акция.
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