Собянин лидирует на выборах мэра Москвы
11 сентября 202303:01
Действующий московский мэр Сергей Собянин побеждает на выборах главы города, сообщают «Известия».
По данным ЦИК, он набирает свыше 70% голосов. За него отдали свои голоса свыше 2 млн избирателей. Подсчет бюллетеней продолжается.
Второе место у коммуниста Леонида Зюганова. Замыкает тройку вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Ранее в ЦИК РФ рассказали о применении системы ДЭГ на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru