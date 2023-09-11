Собянин лидирует на выборах мэра Москвы

Действующий московский мэр Сергей Собянин побеждает на выборах главы города, сообщают «Известия».

Памфилова впервые проголосовала на выборах через ДЭГ

По данным ЦИК, он набирает свыше 70% голосов. За него отдали свои голоса свыше 2 млн избирателей. Подсчет бюллетеней продолжается.

Второе место у коммуниста Леонида Зюганова. Замыкает тройку вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее в ЦИК РФ рассказали о применении системы ДЭГ на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Выборы Мэра МосквыСергей Собянин

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