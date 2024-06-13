СМИ: Турция и США подписали контракт на поставку F-16

Турция подписала контракт с США на поставку партии истребителей F-16. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в министерстве обороны республики.

«Контракт... подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров», — отмечается в сообщении.

Число самолетов не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что Анкара запросила 40 новых F-16 Block 70 и комплекты модернизации для уже имеющихся 79 истребителей. При этом поставка самолетов может затянуться до 2028 года в связи с большим количеством заказов.

Между тем в Турции заявили о желании вступить в БРИКС. Как отметил глава МИД республики Хакан Фидан, организация станет «хорошей альтернативой» Евросоюзу, пишет 360.ru.

