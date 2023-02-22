Собчак отказалась участвовать в выборах президента в 2024 году

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила НСН, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Накануне Владимир Путин заявил в Послании Федеральному собранию, что выборы президента России состоятся в 2024 году в строгом соответствии с законом. На желание Путина провести выборы в срок уже отреагировали эсеры и коммунисты. Так, постоянный кандидат в президенты лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов призвал однопартийцев не выдвигаться и поддержать Путина, а пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко пообещал, что коммунисты, напротив, обязательно выставят своего кандидата.