Собчак отказалась участвовать в выборах президента в 2024 году

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак подтвердила НСН, что ушла из большой политики, и больше туда не вернется.

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила НСН, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Накануне Владимир Путин заявил в Послании Федеральному собранию, что выборы президента России состоятся в 2024 году в строгом соответствии с законом. На желание Путина провести выборы в срок уже отреагировали эсеры и коммунисты. Так, постоянный кандидат в президенты лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов призвал однопартийцев не выдвигаться и поддержать Путина, а пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко пообещал, что коммунисты, напротив, обязательно выставят своего кандидата.

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Редакция НСН связалась с еще одним кандидатом в президенты прошлого выборного цикла – Ксенией Собчак, с просьбой подтвердить или опровергнуть свои политические амбиции в преддверии 2024 года.

«Я в 2019 году ушла из политики так как мои попытки создать правую партию были заблокированы», - объяснила свой отказ от участия в выборах-2024 Ксения Собчак.

Правда, принять участие в выборах президента в 2024 году она не сможет и по юридическим моментам, т.к. в прошлом году получила двойное гражданство. Ранее Ксения Собчак призналась, что обзавелась ещё одним паспортом, чтобы уберечь себя и свою семью в то время, когда весь мир вокруг стал рушиться, и теперь имеет помимо российского еще и гражданство Израиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КПРФСергей МироновКсения Собчак
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