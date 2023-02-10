Собчак подтвердила наличие у нее гражданства Израиля

Ксения Собчак призналась, что имеет помимо российского и гражданство Израиля. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Телеведущая подчеркнула, что обзавелась ещё одним паспортом, чтобы уберечь себя и свою семью в то время, когда весь мир вокруг стал рушиться.