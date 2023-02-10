Собчак подтвердила наличие у нее гражданства Израиля

Ксения Собчак призналась, что имеет помимо российского и гражданство Израиля. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Телеведущая подчеркнула, что обзавелась ещё одним паспортом, чтобы уберечь себя и свою семью в то время, когда весь мир вокруг стал рушиться.

СМИ: Собчак опровергла получение израильского паспорта

«Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его у меня нет. Ну, а затем, учитывая уровень спекуляции вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала», — добавила Собчак.

Ранее, как сообщала НСН, сенатор Нарусова подтвердила наличие у дочери гражданства Израиля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Людмила НарусоваИзраильГражданствоКсения Собчак
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