Захарова припомнила Собчак унизительное отношение к людям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что уехавшая журналистка Ксения Собчак не заслуживает поддержки. Так она отреагировала на пост актрисы Ренаты Литвиновой, которая пожелала экс-ведущей «Дом-2» сил пережить травлю.

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«Называть людей «генетическим отребьем»; жить в многонациональной стране и с презрением относится к культуре её народа; считать детей «маленькими гаденышами»; издеваться над чужими святынями; высокомерно и жестоко унижать тех, кто слабее и беднее, - это травля. А вот когда это ещё и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. При этом ее коммерческий директор Кирилл Суханов арестован на 2 месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоМария ЗахароваКсения Собчак
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