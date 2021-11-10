СМИ назвали сроки следующей встречи Путина и Байдена

Личная очная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может пройти в начале 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В МИД оценили возможность встречи Путина и Байдена

По данным газеты, в предварительном графике контактов глав государств значатся онлайн-беседа до конца нынешнего года и личная встреча — в начале следующего, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что Путин и Байден в рамках будущего разговора могут обсудить реализацию достигнутых на саммите в Женеве соглашений.

Кремль и Белый дом пока не раскрывают подробности возможной встречи, так как ее детали не согласованы до конца, уточняет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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