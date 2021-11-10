СМИ назвали сроки следующей встречи Путина и Байдена

По данным газеты, в предварительном графике контактов глав государств значатся онлайн-беседа до конца нынешнего года и личная встреча — в начале следующего, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что Путин и Байден в рамках будущего разговора могут обсудить реализацию достигнутых на саммите в Женеве соглашений.

Кремль и Белый дом пока не раскрывают подробности возможной встречи, так как ее детали не согласованы до конца, уточняет РИА ФАН.

