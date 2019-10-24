Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что Соединенные штаты обязательно будут вмешиваться в российские выборы. Такое мнение он высказал в интервью американскому комментатору Джо Рогану, пишет РИА Новости.
"Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», - приводит агентство цитату Сноудена.
При этом, по словам бывшего агента США, то же самое будет делать и РФ. В доказательство он привел материал The New York Times 2016 года, авторы которого обнаружили 36 примеров вмешательства РФ или СССР в выборы и 81 пример вмешательства со стороны США. Данные были предоставлены за 50 лет.
Ранее в эфире НСН адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена оценил шансы своего подзащитного вернуться на родину в США.
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