Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

24 октября 201900:59

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что Соединенные штаты обязательно будут вмешиваться в российские выборы. Такое мнение он высказал в интервью американскому комментатору Джо Рогану, пишет РИА Новости.

"Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», - приводит агентство цитату Сноудена.

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При этом, по словам бывшего агента США, то же самое будет делать и РФ. В доказательство он привел материал The New York Times 2016 года, авторы которого обнаружили 36 примеров вмешательства РФ или СССР в выборы и 81 пример вмешательства со стороны США. Данные были предоставлены за 50 лет.

Ранее в эфире НСН адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена оценил шансы своего подзащитного вернуться на родину в США.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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