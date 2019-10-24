Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что Соединенные штаты обязательно будут вмешиваться в российские выборы. Такое мнение он высказал в интервью американскому комментатору Джо Рогану, пишет РИА Новости.

"Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», - приводит агентство цитату Сноудена.