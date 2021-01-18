Сноуден призвал отпустить Навального
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, ныне проживающий в России, назвал ошибкой арест российского оппозиционера Алекссея Навального, написал он в Твиттере.
«Мне кажется, что арест является повторением ошибок, допущенных в советское время», - написал он и сравнил дело Навального со случаем Джулиана Ассанжа, добавив, что в государствах развивается аллергия на оппозицию, а те, кто не смогут принять инакомыслие, обречены.
«Отпустите его», - призвал бывший программист АНБ.
Накануне Навального, который вернулся в Москву после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». Его адвоката и жену к нему не пустили. В России на Навального заведены два уголовных дела. В пятницу ФСИН заявила о том, что в связи с этим политик был объявлен в розыск, а также о том, что он может быть задержан до решения суда о замене условного срока на реальный.
Экс-сотрудник разведслужб США Эдвард Сноуден нашел политическое убежище в России после того, как на родине его обвинили в хищении и разглашении государственной тайны. Сноуден обнародовал данные американских спецслужб, которые подтверждали факты слежки за населением 60 стран мира. В октябре 2020 года сообщалось о том, что Россия выдала Сноудену бессрочный вид на жительство.
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