Сноуден отреагировал на данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал информацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Экс-сотрудник спецслужб предложил своим подписчикам в Twitter (заблокирован на территории России) вспомнить примеры того, как Вашингтон проводил секретные операции, но решительно отвергал это.
«Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", - отметил Сноуден.
Над организаторами подрыва газопроводов необходимо провести трибунал, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Парламентарий назвал произошедшее террористическими актами, напрямую влияющими на жизнь людей.
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