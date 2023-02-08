Сноуден отреагировал на данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Экс-сотрудник спецслужб предложил своим подписчикам в Twitter (заблокирован на территории России) вспомнить примеры того, как Вашингтон проводил секретные операции, но решительно отвергал это.

«Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", - отметил Сноуден.

Над организаторами подрыва газопроводов необходимо провести трибунал, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Парламентарий назвал произошедшее террористическими актами, напрямую влияющими на жизнь людей.

