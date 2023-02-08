«Сносит стену лжи»: Медведев оценил выступление основателя Pink Floyd в Совбезе ООН

Один из лидеров рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс «сносит возведенную Западом стену лжи», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Политик прокомментировал выступление музыканта в своем англоязычном Twitter (заблокирован на территории РФ). В своем сообщении Медведев сослался на творчество рок-группы.

По словам зампреда Совбеза, выступление Уотерса «сносит возведенную Западом стену лжи».

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В выступлении на заседании Совбеза ООН 8 февраля Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию неспровоцированной. Он призвал мировых лидеров к прекращению огня на Украине, сообщал НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совбез ООНУкраинаМедведев
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