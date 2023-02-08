«Сносит стену лжи»: Медведев оценил выступление основателя Pink Floyd в Совбезе ООН
Один из лидеров рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс «сносит возведенную Западом стену лжи», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал выступление музыканта в своем англоязычном Twitter (заблокирован на территории РФ). В своем сообщении Медведев сослался на творчество рок-группы.
По словам зампреда Совбеза, выступление Уотерса «сносит возведенную Западом стену лжи».
«Сияй, безумный бриллиант!» - написал политик
В выступлении на заседании Совбеза ООН 8 февраля Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию неспровоцированной. Он призвал мировых лидеров к прекращению огня на Украине, сообщал НСН.
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