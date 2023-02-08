Музыканты Limp Bizkit выпустили клип, в котором поет Путин

Все «главы государств» играют в одной группе на разных инструментах.



«Нам надо быть в одной команде, а если нет, то мы пустое место!» - поют музыканты в образе мировых лидеров.

Напомним, что последний альбом Limp Bizkit выпустила в ноябре 2021 года. Пластинка стала первой за последние 10 лет, отмечал НСН.

