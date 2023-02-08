Музыканты Limp Bizkit выпустили клип, в котором поет Путин

Американская ню-металл группа Limp Bizkit выпустила новый клип «Out of Style».

Музыканты предстали перед зрителями в образе мировых лидеров: Владимира Путина, Джо Байдена, Си Цзиньпина, Владимира Зеленского и Ким Чен Ына.

Отменившая все свои выступления, группа Limp Bizkit представила новый сингл

Все «главы государств» играют в одной группе на разных инструментах.

«Нам надо быть в одной команде, а если нет, то мы пустое место!» - поют музыканты в образе мировых лидеров.

Напомним, что последний альбом Limp Bizkit выпустила в ноябре 2021 года. Пластинка стала первой за последние 10 лет, отмечал НСН.

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ФОТО: скриншот
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