СNN: Спецслужбы США изучают генетические данные о происхождении COVID-19
Спецслужбы США изучают большой массив генетических данных о коронавирусе на китайском языке. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
Телеканал передает, что ФБР получила "гигантский каталог" информации, в которой есть также "генетические схемы, взятые из образцов вируса", полученного в китайском Ухане. В настоящий момент полученные необработанные данные преобразуют в готовый материал, что влечет за собой технические сложности, а также нехватку "благонадежных специалистов" со знанием китайского языка.
О том, каким образом спецслужбы открыли эти данные, телеканал не сообщает. CNN отмечает, что вероятность взлома серверов и облачных хранилищ, на которых хранились массивы, "остается открытой".
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