СNN: Спецслужбы США изучают генетические данные о происхождении COVID-19

Телеканал передает, что ФБР получила "гигантский каталог" информации, в которой есть также "генетические схемы, взятые из образцов вируса", полученного в китайском Ухане. В настоящий момент полученные необработанные данные преобразуют в готовый материал, что влечет за собой технические сложности, а также нехватку "благонадежных специалистов" со знанием китайского языка.

О том, каким образом спецслужбы открыли эти данные, телеканал не сообщает. CNN отмечает, что вероятность взлома серверов и облачных хранилищ, на которых хранились массивы, "остается открытой".

