«Подчинить строптивых»: Почему Путин переставляет губернаторов

«Солнцев до этого работал в РЖД, в строительном департаменте. Он разбирается в стройке, поэтому его назначение было логичным в область, где сейчас это нужно. Это уже третье назначение из ДНР и ЛНР: омский губернатор Виталий Хоценко, а также глава Чукотки Владислав Кузнецов. Это некая команда Путина, люди, которых Путин лично назначает. С другой стороны, во всех регионах есть свои элиты. Поэтому это такие ставленники против бывшей системы. Сейчас Путин назначает как бы свою элиту. Это люди, которые доказали свою преданность лично президенту», - объяснил политолог.

По его словам, Куйвашев сегодня может получить «любое назначение» на федеральном уровне.

«Слухи об отставке Куйвашева появились еще в январе. Тогда сообщалось, что регион возглавит не Паслер, а выходец из Минпромторга, то есть, «Уралвагонзавод» получил бы контроль над регионом. Предполагалось, что Куйвашев уйдет в федеральное правительство, потому что считается, что он человек Собянина. До сих пор такой вариант возможен. Куйвашев – опытный чиновник, он может получить любое назначение. Если он его сейчас не получит, рокировка затягивается, нужно будет ждать следующей волны. Это связано с тем, что в России долгое время было заморожено такое обновление власти. Мирная повестка начинает больше занимать Кремль, поэтому начинаются перестановки», - рассказал он.

Гращенков отметил, что Куйвашев стал для уральцев «своим», регион при нем начал быстро развиваться.

«Куйвашев на своей должности проявил себя хорошо, иначе три срока бы не отсидел. Он успел сделать главное для Урала – успел стать своим, он не просто разбалансировал местные элиты, а даже выступил их защитником. Урал считается третьей столицей России и родиной РФ, так как Ельцин из Екатеринбурга. Куйвашев эту идентичность сумел понять. Регион за это время стал логистическим центром, сейчас строятся дороги, железные пути. Своего звания столицы Урала при Куйвашеве Свердловская область смогла добиться», - подчеркнул политолог.

При этом собеседник НСН предположил, что сегодня, вероятно, необходимо успокоить «строптивые» элиты, а не поддерживать их. С такой задачей может справиться Паслер.

«Паслер «прославился» во время паводка, многие сомневались, что после этого он придет в Свердловскую область. Паслеру придется сильно поменяться, либо это будет попытка подчинить себе строптивые уральские элиты, попытка добиться снижения градуса своей идентичности. Все регионы в первую очередь должны быть выстроены в единой парадигме. Кремль понимает, что Паслер – человек конфликтный. Тут могут быть две линии поведения – стать своим или стать «игроком». Новый губернатор может, например, переосмыслить «Ельцин Центр», который защищал предыдущий глава региона. Это как пример стратегии», - добавил он.

18 марта Владимир Путин назначил экс-председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Предыдущий губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке 18 марта, заявив, что переходит на другую работу. В указе президента сказано, что отставка была принята по собственному желанию, передает «Радиоточка НСН».

