«Сирийский торг»: Турецкий политолог объяснил самороспуск Рабочей партии Курдистана
США поддерживает сирийских курдов, к которым после самороспуска РПК не должно быть претензий у Турции, сказал в эфире НСН Икбаль Дюрре.
Самороспуск «Рабочей партии Курдистана» (РПК) мог быть предметом торга между США и Турцией, касающегося отношений Анкары к сирийским курдам, заявил в интервью НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Признанная в Турции террористической организацией РПК ранее объявила о самороспуске. Лидер и основатель этой партии Абдулла Оджалан, обратившись к соратникам из турецкой тюрьмы, объяснял необходимость самороспуска «изменением механизмов достижения целей курдов». Он призвал к прекращению вооруженной борьбы. По мнению Дюрре, теперь активность курдов перекинется на Сирию.
«Сейчас все курды будут сосредоточены на том, что происходит в Сирии. Возможно, это была договоренность. Такие организации не опускают оружие, ничего не получив. Сейчас все силы будут сосредоточены на том, чтобы сирийские курды приобрели какие-то права, а взамен они складывают оружие. Американцы поддерживают сирийских курдов, а не РПК. В Вашингтоне считают, что, если РПК сложит оружие, у Турции не будет повода давить на "Сирийские демократические силы". Турция считает их частью РПК, но американцы говорят: "Раз РПК нет, вы тоже меняйте политику в отношении Сирии и сирийских курдов". Такой торг стал определяющим в сегодняшнем решении. Риторика Анкары в отношении сирийских курдов уже заметно изменилась и смягчилась. У Турции не остается поводов совершать военные действия в сирийском направлении», - объяснил Дюрре.
По его словам, положение курдов в Турции улучшилось, при этом деятельность РПК потеряла смысл.
«Их вооруженная деятельность уже не приносит результатов, и они не могут добиться каких-то успехов. Турецкая армия и спецслцужбы научились бороться с ними, поэтому деятельность РПК в стране оказалась сведена на ноль. Вооруженная борьба потеряла смысл. Эта организация создавалась в других условиях, когда курды не признавались в Турции, а курдский язык был запрещен. В течение почти 50 лет организация меняла формат, было несколько попыток помириться с Анкарой. За это время изменилась и ситуация в Турции, например, пришедшая к власти в 1992 году партия АКР (Партия развития и справедливости Турции) отменила запрет на курдский язык», - отметил политолог.
Дюрре также указал, что решение РПК может облегчить жизнь членам прокурдской «Демократической партии народов» (ДПН).
«В парламенте Турции есть прокурдская партия ДПН, занимающее третье место по большинству. Для ее деятельности откроются новые возможности, на них спадет давление. У них арестовано уже больше 8 тысяч человек. Может быть, речь пойдет об амнистии и изменении Конституции», - заключил собеседник НСН.
Преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин ранее говорил «Радиоточке НСН», что после прихода новых властей Сирии ухудшилось положение в этой стране этнических меньшинств, что чревато гражданской войной. По его словам, худшим вариантом будет столкновения Израиля и Турции на сирийской территории.
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