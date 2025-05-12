Самороспуск «Рабочей партии Курдистана» (РПК) мог быть предметом торга между США и Турцией, касающегося отношений Анкары к сирийским курдам, заявил в интервью НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Признанная в Турции террористической организацией РПК ранее объявила о самороспуске. Лидер и основатель этой партии Абдулла Оджалан, обратившись к соратникам из турецкой тюрьмы, объяснял необходимость самороспуска «изменением механизмов достижения целей курдов». Он призвал к прекращению вооруженной борьбы. По мнению Дюрре, теперь активность курдов перекинется на Сирию.