Стрелков: Бюджетникам Донбасса урезали зарплаты вместо повышения

Он объяснил, что одновременно с поднятием ставки были урезаны практически все надбавки. Следствием стало то, что часть граждан за январь получат меньше, чем за декабрь.

Стрелков также напомнил, что с февраля в ДНР ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. В частности, плата за электроэнергию вырастет на 30%.

Ранее глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы провести повторный референдум о статусе Донбасса, сообщает телеканал «360».

