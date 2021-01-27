Стрелков: Бюджетникам Донбасса урезали зарплаты вместо повышения

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что бюджетникам в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) урезали зарплаты вместо обещанного повышения.

По его словам, в конце 2020 года власти ДНР анонсировали поднятие заработной платы для бюджетников на 20% с января 2021 года. Стрелков отметил в соцсети «ВКонтакте», что зарплаты уже начали поступать на счет, однако некоторые пожаловались, что они наоборот сократились.

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Он объяснил, что одновременно с поднятием ставки были урезаны практически все надбавки. Следствием стало то, что часть граждан за январь получат меньше, чем за декабрь.

Стрелков также напомнил, что с февраля в ДНР ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. В частности, плата за электроэнергию вырастет на 30%.

Ранее глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы провести повторный референдум о статусе Донбасса, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Игорь СтрелковЗарплатаДНР
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